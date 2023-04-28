Россиянам напомнили о длинных выходных на майские праздники

Минтруд напомнил россиянам о длинных выходных с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая

В предстоящие майские праздники россиян ждут длинные выходные, которые в 2023 году продлятся три дня в честь 1 мая и четыре дня — в честь Дня Победы. Об этом в своем Telegram-канале напомнил Минтруд.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая», — отметили в ведомстве.

Далее последуют длинные выходные в честь Дня Победы, который в 2023 году выпадает на вторник. В итоге отдохнуть получится с 6 по 9 мая включительно. После этого последует еще одна короткая рабочая неделя, на этот раз продолжительностью в три дня — с 10 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил российским губернаторам обращения от партии «Новые люди» с просьбой продлить майские праздники в 2023 году. Он призвал глав регионов сделать в этом году дни со 2 по 5 мая нерабочими. По словам политика, россиянам необходимы длинные выходные, так как они ощущают симптомы депрессии.

Также Даванков рассказал, что в парламент внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников на четыре дня. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что инициатива не изменит число нерабочих дней, а также не потребует дополнительных расходов бюджета. По мнению вице-спикера, лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами».

Комментируя инициативы по увеличению числа выходных в мае и сокращению в январе, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что это обсуждение ведется уже не первый год, но ни один из предложенных законопроектов так и не был принят. По его словам, увеличение количества выходных создаст дополнительную нагрузку на экономику страны, а также на бизнес и граждан, которые зарабатывают сдельно.