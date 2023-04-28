Стало известно об уголовном преследовании олимпийского призера Носова

Mash: олимпийского призера Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии за избиение

Бронзового призера Олимпийских игр 2004 года в Афинах по дзюдо Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, причиной стало дело об избиении 43-летним бывшим спортсменом сотрудника гостиницы в августе 2022 года. Конфликт произошел из-за отказа работника открывать Носову сейф с деньгами и документами. После этого местная полиция инициировала расследование в отношении россиянина.

Носов является создателем движения «Антидилер». Организация спортсмена, в частности, в декабре 2014 года помогала силовикам в операции по задержанию в Красноярске рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф.

Носов завоевал бронзу на Олимпиаде в Афинах в дзюдо в категории до 81 килограмма. На его счету также бронзовая награда чемпионата Европы в этой же категории.