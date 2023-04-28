Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Бохум
Сегодня
21:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|30-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|32-й тур
Ахмат
Завтра
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ак Барс
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
16:43, 28 апреля 2023Спорт

Агент назвал причины сорвавшегося трансфера футболиста сборной России в «Лилль»

Трансфер футболиста Магомеда Оздоева в «Лилль» сорвался после февраля 2022 года

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Агент Анзор Гаргаев рассказал, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев мог продолжить карьеру во французском «Лилле». Его слова приводит Metaratings.

Причиной сорвавшегося трансфера в «Лилль» агент назвал невозможность для 30-летнего игрока получить рабочую визу после февраля 2022 года. «Однако нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались», — добавил Горгаев.

После того как трансфер в «Лилль» сорвался, Оздоев перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Контракт был заключен в конце июля. Россиянин провел в составе команды 25 матчей и забил пять мячей.

Оздоев известен по выступлениям за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек». На его счету 35 матчей и четыре гола в составе сборной России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
Агент Ничушкина прокомментировал информацию о пьяной девушке в номере игрока
Психолог объяснила причину появления Блиновской в суде в красном костюме
Стало известно о гибели под Кременной кандидата в пресс-секретари Зеленского
В Чехии приняли резолюцию против участия сборной России в Олимпиаде
Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»
Дочь Глюкозы заявила о любви к секонд-хендам
Bosch продал заводы в России
Россиянка раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте по отзывам
Адвокат Блиновской попросил суд установить запрет на определенные действия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.