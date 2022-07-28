Футболист сборной России продолжит карьеру в чемпионате Турции

Футболист сборной России Магомед Оздоев продолжит карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюк»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

29-летний хавбек подписал контракт с клубом Турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк». Сделку подтвердил владелец клуба Сулейман Хурма. Соглашение Оздоева с новой командой рассчитано на два года.

В новом клубе Оздоев будет играть под руководством чемпиона мира в составе сборной Италии и экс-игрока «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло. В минувшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в чемпионате Турции.

Оздоев присоединился к турецкой команде в статусе свободного агента. Его последним клубом был санкт-петербургский «Зенит», контракт с которым не был продлен.

Оздоев известен по выступлениям за «Рубин», «Локомотив» и «Терек». На его счету 35 матчей и четыре гола в составе сборной России.