Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Чжу Линь
0:2
Завершен
Анастасия Потапова
Прага
Зенит-мол.
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Ростов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Мюнхен-1860
Завтра
21:45 (Мск)
Боруссия Д
Кубок Германии|1-й раунд
Спорт

Футболист сборной России продолжит карьеру в чемпионате Турции

Футболист сборной России Магомед Оздоев продолжит карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюк»

Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

29-летний хавбек подписал контракт с клубом Турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк». Сделку подтвердил владелец клуба Сулейман Хурма. Соглашение Оздоева с новой командой рассчитано на два года.

В новом клубе Оздоев будет играть под руководством чемпиона мира в составе сборной Италии и экс-игрока «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло. В минувшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в чемпионате Турции.

Оздоев присоединился к турецкой команде в статусе свободного агента. Его последним клубом был санкт-петербургский «Зенит», контракт с которым не был продлен.

Оздоев известен по выступлениям за «Рубин», «Локомотив» и «Терек». На его счету 35 матчей и четыре гола в составе сборной России.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну
Минобороны обвинило Украину в размещении РСЗО на предприятиях ДНР
Футболист сборной России продолжит карьеру в чемпионате Турции
В Минобороны рассказали о планах ВСУ устроить провокацию со взрывом дамбы
Москвичи изменили предпочтения при выборе элитного жилья
МВД России создаст временные управления в Херсонской и Запорожской областях
Бывший американский дипломат призвал восстановить контакты с Россией
Стало известно о росте международных резервов России за неделю
Германия обвинила Россию в отказе забрать турбину для «Северного потока»
США впервые с февраля отправили запрос России о телефонном разговоре глав МИД
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.