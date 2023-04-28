В Индии оценили итоги переговоров с Шойгу

Министр обороны Индии Сингх назвал переговоры с российским коллегой Шойгу превосходными

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал превосходными прошедшие в Нью-Дели переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу во время встречи глав военных ведомств стран ШОС. Итоги мероприятия индийский министр оценил в Twitter.

«Превосходные переговоры с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе этого мероприятия Шойгу провел внеплановые переговоры с китайским коллегой Ли Шанфу. Стороны «обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес». Шойгу и Ли Шанфу также встречались перед началом общего совещания и в перерывах между сессиями.

Следующая встреча министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2024 году в Казахстане.