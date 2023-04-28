В РФС рассказали о выборе между УЕФА и Азиатской конфедерацией

В РФС заявили, что отношения с УЕФА не ухудшились после отстранения российских команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о выборе между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Азиатской конфедерацией. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Митрофанов заявил, что отношения РФС и УЕФА не ухудшились после отстранения российских команд. Он подчеркнул, что союз находится в стадии принятия решения по поводу будущего российского футбола. «Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год», — добавил генсек РФС.

В декабре прошлого года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.