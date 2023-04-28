Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Бохум
Сегодня
21:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|30-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|32-й тур
Ахмат
Завтра
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ак Барс
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
11:54, 28 апреля 2023Спорт

В РФС рассказали о выборе между УЕФА и Азиатской конфедерацией

В РФС заявили, что отношения с УЕФА не ухудшились после отстранения российских команд

Фото: Jannik Skorna / Unsplash

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о выборе между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Азиатской конфедерацией. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Митрофанов заявил, что отношения РФС и УЕФА не ухудшились после отстранения российских команд. Он подчеркнул, что союз находится в стадии принятия решения по поводу будущего российского футбола. «Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год», — добавил генсек РФС.

В декабре прошлого года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
Предсказано будущее цен на жилье в России
На Украине сослались на «Божью волю» в вопросе контрнаступления
56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа
Гузеева ответила хейтерам на критику внешности
В России импортозаместили алюминиевые банки
Назван способ взять под контроль отношения с охладевшим партнером
Выгоревшую российскую деревню показали на видео
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского внесена в список террористов
Мужчина прошел тест ДНК и обнаружил семь братьев и сестер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.