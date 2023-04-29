Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах

Спикер ГД Володин: в мае вступают в силу законы о вейпах и решениях международных органов

В мае в России вступают в силу законы о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и о наказании за исполнение неправомерных решений международных органов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты российского парламента напомнил, что закон о вейпах был принят после многочисленных жалоб россиян и их опасений из-за возможного вреда здоровью детей.

«Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей», — сообщил Володин.

Также он рассказал, что за содействие исполнению неправомерных решений иностранных органов власти и международных организаций будет грозить ответственность до пяти лет лишения свободы.

Эта поправка была разработана по инициативе Володина и большой группы депутатов в связи с решением Международного уголовного суда об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, в мае в силу вступают законы об упрощении получения мер поддержки семьям участников спецоперации, о противодействии незаконному промыслу, о помощи тяжелобольным детям и об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы.

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