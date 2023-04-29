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03:13, 29 апреля 2023Экономика

Россиянам разъяснили изменения в порядке доставки пенсии

Член ОП Виноградов: с 1 мая пенсию наличными будет доставлять только «Почта России»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов разъяснил россиянам изменения в порядке доставки пенсии, которые вступят в силу с 1 мая. Его слова передает агентство «Прайм».

Как рассказал Виноградов, по новым правилам, доставлять пенсии наличными будет только «Почта России». При этом у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. «Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках», — добавил он.

Изменения в закон были внесены для того, чтобы исключить из процесса недобросовестных посредников, которые доставляли пенсии с задержками. Выбрать наиболее удобный вариант получения выплат пенсионеры могут в Социальном Фонде, посетив офис лично или отправив электронное заявление.

Пенсии наличными в России получают 11,9 миллиона человек, из них 10,4 миллиона обслуживаются почтой. Остальным пенсионерам деньги приносят альтернативные доставщики, но в случае чрезвычайных ситуаций их обязательства приходится брать на себя почте.

С начала года пенсии неработающих россиян повысили на 4,8 процента. Рост составил 15,3 процента в годовом выражении, что стало рекордом за последние семь лет.

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Марина Совина
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