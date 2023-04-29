Бывший чемпион UFC потроллил Нурмагомедова за список 15 лучших бойцов ММА

Бывший чемпион UFC Кормье потроллил Хабиба Нурмагомедова за список 15 лучших бойцов ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье потроллил россиянина Хабиба Нурмагомедова за список 15 лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА). Слова Кормье приводит BJ Penn.

«Он не ставил пробелы между именами и фамилиями. А еще неправильно написал имена пятерых бойцов. Мне это нравится! Хабиб как будто говорит: "Эй, я буду называть тебя так, как захочу!"» — заявил экс-чемпион. Он также поблагодарил россиянина за то, что тот включил его в пятерку лучших бойцов.

13 апреля Нурмагомедов опубликовал свой топ-15 величайших бойцов ММА в истории. На первое место он поставил россиянина Федора Емельяненко и американца Джона Джонса. В пятерку лучших, помимо Кормье, вошли также канадец Жорж Сен-Пьер, бразилец Андерсон Силва и два американца, Деметриус Джонсон.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.