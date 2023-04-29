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10:48, 29 апреля 2023Спорт

Бывший чемпион UFC потроллил Нурмагомедова за список 15 лучших бойцов ММА

Бывший чемпион UFC Кормье потроллил Хабиба Нурмагомедова за список 15 лучших бойцов ММА

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье потроллил россиянина Хабиба Нурмагомедова за список 15 лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА). Слова Кормье приводит BJ Penn.

«Он не ставил пробелы между именами и фамилиями. А еще неправильно написал имена пятерых бойцов. Мне это нравится! Хабиб как будто говорит: "Эй, я буду называть тебя так, как захочу!"» — заявил экс-чемпион. Он также поблагодарил россиянина за то, что тот включил его в пятерку лучших бойцов.

13 апреля Нурмагомедов опубликовал свой топ-15 величайших бойцов ММА в истории. На первое место он поставил россиянина Федора Емельяненко и американца Джона Джонса. В пятерку лучших, помимо Кормье, вошли также канадец Жорж Сен-Пьер, бразилец Андерсон Силва и два американца, Деметриус Джонсон.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Андрей Стрельцов
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