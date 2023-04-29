Влияние блокировки импорта агропродукции Украины на отношения с ЕС оценили

Политолог Бышок усомнился в кризисе отношений Киева и ЕС из-за блокировки импорта товаров

Отношения Украины и Европейского союза (ЕС) в военном плане не испортятся из-за блокировки импорта агропродукции и других товаров из республики странами объединения. Так влияние ограничений на сотрудничество Киева с союзниками в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог, кандидат экономических наук Станислав Бышок.

Отношения с союзниками

Идет разделение вполне понятное — с одной стороны, военная поддержка, а с другой стороны, в экономическом плане история совершенно другая Станислав Бышок кандидат политических наук

«У многих стран Европейского союза есть свои длительные отношения с собственным сектором сельского хозяйства. Во многих странах оно получает поддержку от государства. Новый игрок, который может дешевле поставлять на рынки сельскохозяйственную продукцию, вызывает понятное недовольство фермеров», — усомнился в кризисе между ЕС и Киевом политолог.

Экономические вопросы Украины и ЕС

По словам политолога экономические вопросы были предметом споров еще до начала военных действий на территории Украины. Он уверен, что они останутся и после их окончания.

«Украинский вопрос, с одной стороны, сплотил ЕС, но с другой стороны по моментам, не связанным напрямую с боевыми действиями, переговоры продолжаются. В этом смысле никак не связаны эти экономические договоренности с вопросом поставок военной техники Украине. Когда боевые действия закончатся, экономические вопросы снова будут во главе угла. Украину кто-то должен будет восстанавливать, потому что своих денег мало у страны. Откуда брать эти деньги, что делать с миллионами беженцев — эти вопросы уже встают и будут вставать дальше, когда боевые действия закончатся», — заключил он.

29 апреля спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил, что Киев направил Польше и ЕС ноты протеста из-за блокировки импорта продуктов. По его словам, ограничения противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципам и нормам Единого рынка ЕС.

Ограничения для украинской продукции в ЕС

Ранее Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния в одностороннем порядке запретили импорт сельхозпродукции с территории Украины. Власти этих стран объяснили это тем, что из-за низкой стоимости украинских товаров национальные производители начали нести убытки.

19 апреля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) была готова запретить поставки украинского зерна в Евросоюз из-за его избытка. Для этого необходимо было согласие Киева, чтобы избежать возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации (ВТО).

Однако 28 апреля ЕК договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария должны снять односторонние ограничения на ввоз продуктов из республики в обмен на помощь в размере 100 миллионов евро для фермеров.