В Госдуме ответили на проникновение властей Варшавы в школу при посольстве РФ

Депутат Журова: Москва ответит на проникновение властей Варшавы в школу при посольстве РФ

Москва примет ответные дипломатические меры после проникновения властей и полиции Варшавы на территорию школы при посольстве России в Польше. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Я не думала, что дойдет до таких моментов с рядом стран. Это же гуманитарный проект, это вообще не политическая история, это образовательный проект. Какое-то время мы скрупулезно выстраивали и эти взаимоотношения. И там есть наши соотечественники, которые так или иначе живут, но им настоятельно говорят о том, что забудьте, что вы русские, если хотите жить в этой стране», — сказала депутат.

Люди даже не понимают, насколько национализм у них превалирует сейчас над здравым смыслом Светлана Журова депутат Госдумы

Реакция России

По мнению Светланы Журовой, МИД России не оставит действия Польши без ответа.

«Не хочется в ответ у нас [поступать так же]. С дипломатами, наверное, какие-то меры будут приняты. Россия в отличие от них ломать все не хочет, потому что понимает, что в кулуарах люди говорят другое. Мы не будем уподобляться, таким мерам, мы поэтому всегда действуем чуть ассиметрично, чем они», — отметила она.

Ситуация со школой

Представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России. На кадрах, опубликованных РИА Новости, один из сотрудников городской администрации срывает замок с ворот, огораживающих территорию.

Польские власти начали выламывать двери после того, как представители посольства и школы отказались добровольно открыть их. Полиция и представители мэрии вошли на территорию школы и повесили на двери новый замок. Внутрь пустили только российских дипломатов.

Местные власти дали сотрудникам школы при диппредставительстве России меньше восьми часов, чтобы покинуть здание. Это необходимо сделать до 19 часов по московскому времени. Посол России в стране Сергей Андреев заявил РИА Новости, что посольство вынуждено подчиниться. Он добавил, что учебное заведение продолжит работу в другом месте, «будут обеспечены нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов».

Позиция Польши

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что власти Варшавы в субботу приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве, передает «Интерфакс». По его словам, выяснилось, что это здание было занято российской стороной незаконно. Он добавил, что отвечает за это мэрия Варшавы.

2 марта 2022 года МИД Польши сообщил, что в Варшаве начали изымать объекты собственности России.