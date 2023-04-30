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13:44, 30 апреля 2023Спорт

Россиянка нецензурно оценила победу в дебютном поединке в UFC

Россиянка Ирина Алексеева нецензурно оценила победу над Эггер в дебютном поединке в UFC

Фото: Cassiano Correia / Shutterstock / Fotodom

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева одержала победу в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пресс-конференция доступна на YouTube-канале промоушена.

32-летняя спортсменка оказалась сильнее швейцарки Стефани Эггер в легчайшей весовой категории. Алексеева в первом раунде провела болевой прием и заставила соперницу сдаться. Россиянка нецензурно оценила результат поединка. «********** себя чувствую вообще», — заявила она.

Теперь на счету Алексеевой пять побед, среди которых одна нокаутом, и одно поражение в MMA. Эггер потерпела четвертое поражение при восьми победах в смешанных единоборствах.

В январе 2023-го российский теннисист Даниил Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча первого раунда Australian Open. Спортсмен резко отреагировал на выпад болельщика с трибуны корта в Мельбурне. Он послал зрителя «** ***», после чего получил предупреждение от судьи.

Анастасия Борисова
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