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05:21, 30 апреля 2023Мир

Байден встретился с семьей Гершковича

Байден встретился с родственниками арестованного в России журналиста WSJ Гершковича
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Джо Байден в субботу, 29 апреля, встретился с родственниками арестованного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Отмечается, что американский лидер и первая леди США Джилл Байден в Вашингтоне провели неформальную встречу, в частности, родителями журналиста Эллой Мильман и Михаилом Гершковичем, а также с его сестрой Даниэль Гершкович.

Ранее российские власти отклонили запрос американского посольства на консульское посещение Гершковича. Такое решение было принято в связи с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН.

Сотрудник WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

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Марина Совина
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