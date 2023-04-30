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18:49, 30 апреля 2023Спорт

Анатолий Карпов объяснил поражение Непомнящего в матче за титул чемпиона мира

Анатолий Карпов объяснил поражение Яна Непомнящего Лижэню словами «не хватило стойкости»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов объяснил поражение Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира против китайца Дина Лижэня. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не хватило стойкости, где‑то нервная система дала сбой, шансов у него было очень много», — заявил Карпов, добавив, что китайский шахматист проявил больше находчивости. Он отметил, что Непомнящего стоит похвалить за выход в финал, а Лижэня — поздравить с победой.

Ранее 30 апреля Непомнящий, для которого это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, проиграл Лижэню в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью. Итоговый счет — 2,5-1,5. Китаец стал 17-м чемпионом мира.

Прошлым чемпионом мира был норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Ксения Курашкина
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