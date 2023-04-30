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16:19, 30 апреля 2023Спорт

Непомнящий проиграл в борьбе за титул чемпиона мира

Китаец Дин Лижэнь обыграл россиянина Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам китайцу Дину Лижэню. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами и уступил в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью. Итоговый счет — 2,5-1,5. Китаец стал 17-м чемпионом мира.

До этого шахматисты провели 14 партий матча за титул чемпиона мира с классическим контролем времени. Серия завершилась со счетом — 7:7.

Прошлым чемпионом мира был норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Анастасия Борисова
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