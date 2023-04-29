Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:5
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ахмат
1:3
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ак Барс
2:3
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
0:0
1-й тайм
live
Урал
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
18:43, 29 апреля 2023Спорт

Непомнящий сыграл вничью в 14-й партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в 14-й партии матча за титул чемпиона мира

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в 14-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Встреча завершилась на 90-м ходу. После 14-й партии счет вновь стал равным — 7:7.

Это была заключительная партия с классическим контролем времени. Тай-брейк будет проведен 30 апреля.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска
ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
Венгры сильно разочаровались в ЕС
Мужчина пробежал марафон и умер по пути домой
Зеленский объяснил необходимость ношения при себе пистолета
Треть россиян поддержали сокращение январских праздников
Российская учительница поговорила с мошенниками и лишилась документов на жилье
Футболист «Краснодара» заявил о желании получить российское гражданство
Непомнящий сыграл вничью в 14-й партии матча за титул чемпиона мира
16-летняя россиянка обыграла вторую подряд теннисистку из топ-20 WTA
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.