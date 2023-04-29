Непомнящий сыграл вничью в 14-й партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в 14-й партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в 14-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Встреча завершилась на 90-м ходу. После 14-й партии счет вновь стал равным — 7:7.

Это была заключительная партия с классическим контролем времени. Тай-брейк будет проведен 30 апреля.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.