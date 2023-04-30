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13:37, 30 апреля 2023Мир

В России анонсировали протест из-за захвата посольской школы в Варшаве

Посол Андреев: Россия во вторник заявит протест из-за захвата здания школы в Варшаве

Фото: Włodzimierz Jaworski / Unsplash

Во вторник, 2 мая, российское посольство заявит протест из-за захвата здания школы при диппредставительстве в Польше. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Мы его (протест — прим. «Ленты.ру») заявим, видимо, во вторник», — анонсировал дипломат.

Андреев напомнил, что государственные учреждения в Польше заработают только 2 мая. «Сегодня его даже некуда передать», — уточнил он.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.

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Полина Матюхина
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