Президент США Джо Байден посмеялся над увольнением Такера Карлсона с Fox News

Президент США Джо Байден посмеялся над увольнением с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Об этом сообщает Huffpost.

«Правда в том, что нам действительно есть чем гордиться: вакцинация нации, трансформация экономики, исторические победы в законодательных органах и промежуточные результаты. Но работа еще не закончена, я имею в виду, она завершена для Такера Карлсона», — сказал политик.

Отмечается, что зал неоднозначно воспринял шутку президента, на мгновение замолчал, а потом засмеялся, хотя некоторые из присутствующих выразили свое недовольство. «Что вы так охаете. Как будто вы считаете это неразумным?» — ответил на реакцию аудитории Байден.

О том, что Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира Байдена, покинул Fox News, стало известно из опубликованного 24 апреля заявления телеканала. Причины подобного решения не уточнялись.

27 апреля Карлсон выступил с первым видеообращением после увольнения с канала. По словам телеведущего, в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.

В марте журналист обвинил власти США в желании развязать войну с Россией. Перед этим он заявил, что американский лидер не может управлять страной из-за нехватки физических и умственных сил.