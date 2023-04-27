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04:57, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Карлсон выступил с первым обращением после увольнения с Fox News

Экс-ведущий Fox News Карлсон: в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем
Такер Карлсон

Такер Карлсон . Фото: Richard Drew / AP

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон выступил с первым видеообращением после увольнения с канала. Ролик он опубликовал в своем Twitter.

По словам телеведущего, в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.

Журналист отметил, что дискуссии в информационном поле США стали «ничего не значащими», а дебаты о важных вещах оказались под запретом. При этом Карлсон пообещал, что скоро правда восторжествует.

«Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся», добавил он.

Накануне Карлсон рассказал о счастливой пенсии в интервью Daily Mail. Экс-звезда Fox News в шутку заявил, что уже семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни. «Пока что пенсия проходит отлично», — отметил журналист.

О том, что Такер Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира президента США Джо Байдена, покинул Fox New, стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала. Причины подобного решения не уточняются.

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Марина Совина
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