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22:27, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

Бывший ведущий Fox News рассказал о счастливой пенсии

Бывший ведущий телеканала Fox News Карлсон заявил, что его «пенсия проходит отлично»

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал о счастливой пенсии. В интервью британской газете Daily Mail он в шутку заявил, что уже семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни.

«Пока что пенсия проходит отлично», — отметил журналист.

На вопрос о дальнейших планах Карлсон с иронией подчеркнул, что впереди у него «закуски».

О том, что Такер Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира президента США Джо Байдена, покинул Fox New, стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала. Причины подобного решения не уточняются.

В свою очередь, агентство Bloomberg подсчитало, что увольнение журналиста обошлось телеканалу в 507 миллионов долларов.

Кроме того, аналитик KeyBanc Capital Markets Брэндон Ниспел отметил, что шоу Tucker Carlson Tonight являлось самым популярным в прайм-тайм на кабельном телевидении, его аудитория превышала 3,7 миллиона зрителей.

Позже экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был шокирован известиями об уходе известного ведущего с Fox News. Политик предположил, что решение Карлсона было принято из-за того, что «ему не дали полную свободу действий» в его работе.

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Марина Совина
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