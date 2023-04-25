Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:13, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Оценены убытки телеканала Fox News после увольнения Такера Карлсона

Bloomberg: увольнение ведущего Такера Карлсона обошлось телеканалу Fox News в $507 млн
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Увольнение телеведущего Такера Карлсона обошлось телеканалу Fox News в 507 миллионов долларов, такую оценку дает агентство Bloomberg.

Убытки последовали после падения акций компании, когда стало известно об уходе журналиста. Так, акции класса А Fox Corp. в понедельник потеряли 5,4 процента.

Материалы по теме:
«Самый мерзкий тип Британии» Как звезда телешоу устроил секс-скандал, сломал жизнь девушке и сел за это в тюрьму
«Самый мерзкий тип Британии»Как звезда телешоу устроил секс-скандал, сломал жизнь девушке и сел за это в тюрьму
15 марта 2023
«Их заманили в ловушку» Двух журналистов судят за шантаж короля Марокко. Они уверены, что он мстит им за расследования
«Их заманили в ловушку»Двух журналистов судят за шантаж короля Марокко. Они уверены, что он мстит им за расследования
25 февраля 2023

Аналитик KeyBanc Capital Markets Брэндон Ниспел отметил, что шоу Tucker Carlson Tonight являлось самым популярным в прайм-тайм на кабельном телевидении, его аудитория превышала 3,7 миллиона зрителей.

Эксперт дал прогноз, что канал сумеет восстановить число своих зрителей, как только станет известно, кто заменит Такера Карлсона.

В материале отмечается, что инвесторы начали скупать акции видеосети Rumble и компании Digital World Acquisition, которая сливается с Trump Media, на фоне слухов о новом месте работы телеведущего.

О том, что Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул Fox New, стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала. Причины подобного решения не уточняются.

После этого команда российского проекта «Соловьев.Live» предложила телеведущему работу в России. В письме журналисту говорится, что «СМИ США потеряли свой последний голос разума».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили возможности ВСУ провести удачное контрнаступление
Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой
Белорусские власти придержали средства россиян
В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине
Оценены убытки телеканала Fox News после увольнения Такера Карлсона
Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер
Фото восходящей в горы топлес альпинистки восхитили зрителей
В сети назвали эффективный способ защититься от шумных соседей
Потерявшему интерес к сексу пожилому мужчине дали совет
Трамп эмоционально отреагировал на уход Такера Карлсона с Fox News
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.