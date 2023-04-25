Оценены убытки телеканала Fox News после увольнения Такера Карлсона

Bloomberg: увольнение ведущего Такера Карлсона обошлось телеканалу Fox News в $507 млн

Увольнение телеведущего Такера Карлсона обошлось телеканалу Fox News в 507 миллионов долларов, такую оценку дает агентство Bloomberg.

Убытки последовали после падения акций компании, когда стало известно об уходе журналиста. Так, акции класса А Fox Corp. в понедельник потеряли 5,4 процента.

Аналитик KeyBanc Capital Markets Брэндон Ниспел отметил, что шоу Tucker Carlson Tonight являлось самым популярным в прайм-тайм на кабельном телевидении, его аудитория превышала 3,7 миллиона зрителей.

Эксперт дал прогноз, что канал сумеет восстановить число своих зрителей, как только станет известно, кто заменит Такера Карлсона.

В материале отмечается, что инвесторы начали скупать акции видеосети Rumble и компании Digital World Acquisition, которая сливается с Trump Media, на фоне слухов о новом месте работы телеведущего.

О том, что Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул Fox New, стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала. Причины подобного решения не уточняются.

После этого команда российского проекта «Соловьев.Live» предложила телеведущему работу в России. В письме журналисту говорится, что «СМИ США потеряли свой последний голос разума».