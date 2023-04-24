Соловьев предложил покинувшему канал Fox News телеведущему работу в России

Команда Соловьев.Live предложила покинувшему канал Fox News ведущему Карлсону работу в РФ

Команда российского проекта «Соловьев.Live» предложила работу в России американскому телеведущему Такеру Карлсону, покинувшему канал Fox News. Об этом сообщается в Telegram-канале «Соловьев».

«Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума», — говорится в письме, направленном журналисту.

«Соловьев.Live» предложил Карлсону работу в качестве ведущего или эксперта в случае, если американца заинтересует подобное предложение.

Известный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул Fox News. Об этом стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала. Причины подобного решения не уточняются.

