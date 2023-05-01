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22:19, 1 мая 2023Бывший СССР

Главком ВСУ отчитался генералу США Милли об обстановке на фронте

Главком ВСУ Залужный отчитался начальнику Генштаба США Милли о ситуации на линии фронта
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе разговора Залужный доложил о ситуации на линии фронта. «Подробно проинформировал об обстановке на всех участках фронта», — рассказал главком ВСУ.

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Марина Совина
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