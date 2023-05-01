Главком ВСУ отчитался генералу США Милли об обстановке на фронте

Главком ВСУ Залужный отчитался начальнику Генштаба США Милли о ситуации на линии фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе разговора Залужный доложил о ситуации на линии фронта. «Подробно проинформировал об обстановке на всех участках фронта», — рассказал главком ВСУ.