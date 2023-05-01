Бывший чемпион мира назвал единственного непобедимого для Фьюри соперника

Беллью заявил, что единственный боксер, которого никогда не сломает Фьюри, — это Усик

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тони Беллью назвал непобедимого для британца Тайсона Фьюри соперника. Слова Беллью приводит Boxing Scene.

Экс-чемпион отметил, что Фьюри всегда ломает своих оппонентов ментально, но единственный, кого он никогда не сломает, — это украинец Александр Усик. «Тайсон превратился из неудобного, скользкого и быстрого бойца в агрессивного ударника, переносящего вес на переднюю ногу и работающего контратаками. И это играет на руку Усику», — добавил Беллью.

Фьюри и Усик должны были подраться 29 апреля, переговоры шли с осени 2022 года. Однако 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя, поскольку спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии WBC.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.