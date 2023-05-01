Бывший чемпион мира назвал единственного непобедимого для Фьюри соперника
Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тони Беллью назвал непобедимого для британца Тайсона Фьюри соперника. Слова Беллью приводит Boxing Scene.
Экс-чемпион отметил, что Фьюри всегда ломает своих оппонентов ментально, но единственный, кого он никогда не сломает, — это украинец Александр Усик. «Тайсон превратился из неудобного, скользкого и быстрого бойца в агрессивного ударника, переносящего вес на переднюю ногу и работающего контратаками. И это играет на руку Усику», — добавил Беллью.
Фьюри и Усик должны были подраться 29 апреля, переговоры шли с осени 2022 года. Однако 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя, поскольку спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.
В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии WBC.
На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.