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19:14, 1 мая 2023Спорт

Агент Головина рассказал об отношении к российским игрокам в Европе

Агент Головина рассказал, что отношение к российским игрокам в Европе осложняет трансферы
Александр Головин (слева)

Александр Головин (слева). Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об отношении к российским игрокам в Европе. Его слова передает «Чемпионат».

Клюев заявил, что существует проблема отношения к российским игрокам в Европе, и ее нельзя отрицать. По его мнению, это может осложнить дальнейший трансфер Головина, который хотел бы выступать за клубы уровнем выше «Монако». При этом он подчеркнул, что монегаски великолепно относятся к спортсмену.

Головин — самый дорогой российский футболист. Портал Transfermarkt оценил его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за клуб 30 матчей в чемпионате Франции, в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач.

Дарья Коршунова
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