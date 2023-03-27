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16:47, 27 марта 2023Спорт

Футболист «Монако» Головин подорожал

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подорожал до 25 миллионов евро

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина выросла до 25 миллионов евро. Обновленные данные доступны на сайте Transfermarkt.

В ноябре 2022-го его стоимость составляла 22 миллиона евро. Таким образом, 26-летний футболист подорожал на 3 миллиона. Он остается самым дорогим российским футболистом.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Монако» 37 матчей во всех турнирах. В них он отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее Головина вызвали в сборную России, однако он не смог принять участие в сборах и товарищеских матчах команды из-за травмы. В «Монако» заявили, что хавбек получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Дарья Коршунова
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