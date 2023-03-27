Футболист «Монако» Головин подорожал

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подорожал до 25 миллионов евро

Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина выросла до 25 миллионов евро. Обновленные данные доступны на сайте Transfermarkt.

В ноябре 2022-го его стоимость составляла 22 миллиона евро. Таким образом, 26-летний футболист подорожал на 3 миллиона. Он остается самым дорогим российским футболистом.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Монако» 37 матчей во всех турнирах. В них он отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее Головина вызвали в сборную России, однако он не смог принять участие в сборах и товарищеских матчах команды из-за травмы. В «Монако» заявили, что хавбек получил повреждение приводящей мышцы бедра.