Александр Головин пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит мартовские товарищеские матчи сборной России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

18 марта клуб заявил, что хавбек получил травму приводящей мышцы бедра и не сыграет с «Аяччо» в чемпионате Франции. По информации ТАСС, из-за этого повреждения спортсмен останется в расположении «Монако» и не приедет на учебно-тренировочный сбор российской национальной команды в Новогорск.

17 марта стало известно, что 26-летний Головин вошел в окончательный состав футболистов на мартовский сбор. 23 марта команда проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране. Также россияне могут сыграть с командой Ирака.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.