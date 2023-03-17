Сборная России по футболу объявила окончательный состав на мартовский сбор

Миранчук и Головин вошли в окончательный состав сборной России на мартовский сбор

Сборная России по футболу объявила окончательный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. Список доступен на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В команду вызвали хавбека «Торино» Алексея Миранчука и полузащитника «Монако» Александра Головина. Впервые в состав сборной вошли вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев. Сбор пройдет в Новогорске и начнется 19 марта.

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана в Тегеране 23 марта. Также россияне могут сыграть с Ираком.

В сентябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отказ от вызова выступающих за рубежом игроков в команду. Специалист назвал главной причиной проблемы с логистикой.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.