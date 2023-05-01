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21:08, 1 мая 2023Спорт

Гол Кокорина принес «Арису» победу в матче чемпионате Кипра

Гол Александра Кокорина принес «Арису» победу над «Пафосом» в матче чемпионате Кипра

Фото: РИА Новости

«Арис» победил «Пафос» в матче 32-го тура чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу «Арису» принес гол российского нападающего Александра Кокорина. Он вывел команду вперед на 85-й минуте игры.

Благодаря победе «Арис» с 67 очками закрепился на первой строке турнирной таблицы. Пафос с 58 очками располагается на четвертом месте.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 32-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». Сообщалось, что кипрский клуб хочет выкупить спортсмена.

Дарья Коршунова
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