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06:00, 1 мая 2023Спорт

Глава IBA высказался о конфликте с МОК из-за исключения бокса из программы ОИ

Кремлев заявил, что IBA продолжит отстаивать проведение соревнований по боксу на Олимпиаде
Умар Кремлев

Умар Кремлев. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за исключения бокса из программы Олимпиады. Слова Кремлева приводит «Матч ТВ».

Функционер рассказал, что в организации создали рабочую группу для решения проблемы и ведут переписку с представителями МОК по поводу сложившейся ситуации. «Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения. Не должно существовать спортивных чиновников, которые хотят кого-то лишить флага или гимна либо исключить вид спорта», — добавил Кремлев. Он подчеркнул, что IBA продолжит отстаивать свою независимость и бороться за проведение соревнований по боксу на Олимпийских играх.

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Ранее из-за финансовых проблем, трудностей в управлении и организации судейства МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

5 октября прошлого года стало известно, что IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Андрей Стрельцов
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