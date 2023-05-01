В ФСБ рассказали подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

ФСБ: взрывное устройство на опоре ЛЭП в Ленобласти имело электронное управление

Обезвреженное взрывное устройство на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области имело электронное управление. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве подтвердили, что в ночь на 1 мая неустановленное лицо подорвало опору магистральной ЛЭП, что повлекло ее разрушение. Кроме того, на соседней опоре линии электропередачи было обнаружено второе взрывное устройство с электронным блоком управления, его успешно обезвредили взрывотехники УФСБ.

Ранее сообщалось, что на месте подрыва опоры линии электропередачи нашли еще три взрывных устройства. По факту подрыва опоры ЛЭП возбудили уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 222 («Незаконный оборот взрывных устройств») и по статье 281 («Диверсия») УК РФ.