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04:30, 1 мая 2023Наука и техника

Предрасположенность к шизофрении научились определять у младенцев

Molecular Psychiatry: впервые выявлены биомаркеры шизофрении у младенцев

Фото: Unsplash

Международная команда ученых, возглавляемая специалистами из Университета Содружества Вирджинии, впервые определила биомаркеры, которые могут указывать на предрасположенность младенцев к шизофрении в будущем. Результаты работы описываются в журнале Molecular Psychiatry.

В процессе исследования авторы изучили образцы крови у 333 новорожденных из Швеции. Анализ показал наличие 24 миллионов метилированных меток. Затем был использован статистический анализ, который позволил выявить специфичные для каждого типа клеток метки.

После этого полученные данные сравнили с информацией о транскрипции из 595 посмертных образцов мозга людей, как с шизофренией, так и без. Кроме того, было проведено сравнение с данными о метилировании крови 2970 взрослых, взятых у пациентов с шизофренией и из контрольной группы без заболевания.

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Исследователи пришли к выводу, что определенные различия в метилировании, с которыми рождались дети, указывают на повышенный риск расстройства.

Хотя известно, что шизофрения прежде всего генетическое заболевание, ученые смогли доказать, что на ее развитие также влияют факторы окружающей среды, которые могут вызывать химические изменения в ДНК. Такие изменения приводят к нарушениям активации определенных генов в результате метилирования.

В октябре 2022 года сотрудники Калифорнийского университета доказали, что шизофрения может увеличить риск развития слабоумия в 2,5 раза.

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Елена Апазиди
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