Шизофрения оказалась способна увеличить риск развития деменции в 2,5 раза

Psychological Medicine: шизофрения оказалась способна увеличить риск деменции в 2,5 раза

Команда специалистов из Калифорнийского университета обнаружила, что шизофрения способна увеличить риск развития деменции в 2,5 раза. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Для этого ученые провели систематический обзор и метаанализ 11 исследований из девяти стран на четырех континентах, в которых в общей сложности приняли участие около 13 миллионов человек. Оказалось, что при различных психических расстройствах и независимо от возраста, в котором у человека впервые развилось такого рода заболевание, риск развития деменции в более старшем возрасте (в среднем 60 лет) был выше.

Однако исследователи не смогли выявить причину закономерности, связано ли это с самим психическим заболеванием или потому, что шизофрения повышает вероятность состояний, которые увеличивают риск развития деменции.

Ранее сотрудники Университета Цинциннати подтвердили альтернативную гипотезу возникновения болезни Альцгеймера. Она гласила, что заболевание вызвано снижением уровня специфического белка.