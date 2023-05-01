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17:00, 1 мая 2023Бывший СССР

Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском

Минтранс Белоруссии: сошедший с рельсов под Брянском поезд принадлежал БЖД

Кадр: РИА Новости

Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, принадлежал оператору сети железных дорог «Белорусская железная дорога» (БЖД). Об этом заявили в Минтрансе республики, соответствующий комментарий по поводу инцидента опубликован в Telegram-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что в железнодорожном составе, следовавшем из Гомеля в Брянск, было 78 вагонов, восемь из них сошли с рельсов в результате подрыва путей. При этом локомотивная бригада не пострадала.

Отмечается, что на месте ЧП работает пожарный поезд станции Унеча. С целью оказания помощи назначен восстановительный поезд станции Гомель. Для участия в расследовании на место выехали представители «Гомельского отделения Белорусской железной дороги».

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Сегодня

Ранее стало известно, что пожар на месте подрыва железной дороги локализован. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавших нет.

Сход грузового состава в Унечском районе Брянской области произошел утром в понедельник, 1 мая. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о работе неустановленного взрывного устройства. По некоторым данным, правоохранительные органы ведут поиски двух подозреваемых в диверсии мужчин.

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Варвара Кошечкина
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