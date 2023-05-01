Нецензурно оценившая победу в UFC россиянка высказалась о своем поведении

Нецензурно оценившая победу в UFC россиянка Алексеева заявила, что ей не стыдно

Россиянка Ирина Алексеева, нецензурно выразившаяся о победе в дебютном поединке в рамках UFC, оценила свое поведение. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Девушка-боец ММА отметила, что ей абсолютно не стыдно. «Зачем мне подбирать слова? Я же не в детском садике. Я среди состоявшихся личностей. Нормальные люди матерятся. А есть те, кто матерятся, но корчат из себя святош», — сказала Алексеева.

32-летняя Алексеева оказалась сильнее швейцарки Стефани Эггер 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223 в легчайшей весовой категории. Спортсменка в первом раунде провела болевой прием и заставила соперницу сдаться. Россиянка нецензурно оценила результат поединка. «********** себя чувствую вообще», — заявила она.

Теперь на счету Алексеевой пять побед, среди которых одна нокаутом, и одно поражение в MMA.