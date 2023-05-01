Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:13, 1 мая 2023Мир

Занятия в школе при посольстве России в Польше возобновят с 10 мая

Посол Андреев сообщил о возобновлении занятий в школе при посольстве РФ в Польше с 10 мая

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Globallookpress.com

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что занятия в школе при российском посольстве в Варшаве возобновят с 10 мая в новом здании. Его слова приводит ТАСС.

Андреев отметил, что дипмиссия готова к любым решениям Москвы после того, как польские власти потребовали покинуть помещение учебного заведения.

«Как решит наше руководство, так и будет», — заявил посол в ответ на вопрос, возможен ли разрыв дипломатических отношений после инцидента.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России повысят пенсии и начнут выдавать наличные по-новому. Что еще изменится в жизни россиян с 1 мая?
Военный объяснил бессмысленность использования ВСУ дронов против российских АЭС
Россиянам объяснили последствия повторных заражений коронавирусом
«Похищение Европы» на московской улице попало на видео
Рогов рассказал об ударе российских сил по складам ВСУ в Павлограде
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
Занятия в школе при посольстве России в Польше возобновят с 10 мая
Сливший в сеть секретные документы Пентагона интересовался массовыми расстрелами
Горячее питание в школах сделали обязательным с 1 мая
Эрдоган оценил шансы победить на выборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.