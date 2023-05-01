Занятия в школе при посольстве России в Польше возобновят с 10 мая

Посол Андреев сообщил о возобновлении занятий в школе при посольстве РФ в Польше с 10 мая

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что занятия в школе при российском посольстве в Варшаве возобновят с 10 мая в новом здании. Его слова приводит ТАСС.

Андреев отметил, что дипмиссия готова к любым решениям Москвы после того, как польские власти потребовали покинуть помещение учебного заведения.

«Как решит наше руководство, так и будет», — заявил посол в ответ на вопрос, возможен ли разрыв дипломатических отношений после инцидента.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.