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13:27, 2 мая 2023Мир

Названа возможная дата переговоров Москвы, Киева и Анкары по зерновой сделке

Переговоры Москвы, Киева и Анкары по зерновой сделке могут состояться на этой неделе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Переговоры делегаций России, Украины и Турции по зерновой сделке могут состояться на этой неделе, но пока ясности по этому вопросу нет, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Он также назвал место переговоров Москвы, Киева и Анкары — они пройдут в Турции. По мнению источника, «планируются обсуждения по беспрепятственному выполнению черноморской инициативы».

Украинские источники ранее заявили, что дата переговоров назначена на 3 мая. Пока не ясно, согласится ли Москва продлить сделку. Как говорил замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, Россия не видит, что ее требования по зерновой сделке выполняются. Западные коллеги, по его мнению, «рассказывают об усилиях», однако Москве нужны реальные результаты.

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Виктория Кондратьева
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