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12:17, 2 мая 2023Россия

Медведев отреагировал на петицию с призывом создать награду «орден Бандеры»

Медведев в ответ на идею учредить орден Бандеры призвал создать награду в честь Гитлера

Фото: РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на украинскую петицию с призывом создать государственную награду в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры словами «Вот. Дожили». Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

«Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трех степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити», — написал Медведев.

Затем политик предположил, что немцам можно порекомендовать создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам награду в честь Бенито Муссолини, а также многих других европейских союзников Гитлера. Помимо того, Медведев написал, что в честь президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, тоже пора учредить орден. «Мало ли что. Так, на всякий случай», — добавил он.

Накануне на сайте Зеленского появилась петиция с призывом учредить госнаграду в честь Бандеры. Автор предложил награждать ей военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины.

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Никита Абрамов
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