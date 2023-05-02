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14:56, 2 мая 2023Ценности

В Кремле оценили вклад Валентина Юдашкина в развитие российского искусства

Песков заявил, что роль Юдашкина важна в распространении российской культуры за рубежом

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Кремле оценили вклад Валентина Юдашкина в развитие российского искусства. Соответствующие комментарии публикует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль Юдашкина важна в распространении российской культуры за рубежом. «Валентин Юдашкин внес большой вклад в распространение высоких норм искусства по российским регионам, в плане воспитания молодого поколения. Всем этим он занимался. И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль. Мы тоже все глубоко соболезнуем», — высказался он.

О смерти модельера стало известно ранее 2 мая.

Известно, что Валентин Юдашкин лечился в московском онкоцентре имени Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, которые замедляют развитие метастазов.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

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Екатерина Ештокина
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