Участвующих в СВО военных обучат управлять «Маркерами»

Участвующих в СВО военных обучат управлять боевыми роботами «Маркер»

Российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, обучат управлению перспективными боевыми роботами «Маркер». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил исполнительный директор компании-разработчика НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать "Маркеры" на поле боя. Мы стремимся к тому, чтобы для управления группировкой из двух-трех или даже пяти таких роботов было достаточно всего одного оператора. Мы можем направить робота на 50 или даже на 80 километров, и он вернется назад, так как речь идет не о дистанционно управляемой, а об автономной машине», — сказал он.

Дудоров добавил, что помимо противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Д1» роботы «Маркер» испытываются с другим вооружением, в том числе с пулеметами калибра 7,62 миллиметра, автоматическими гранатометами АГС-17 и АГС-30, дронами-камикадзе БАС-80, а также привязными коптерами для разведки и целеуказания.

В апреле Евгений Дудоров рассказал, что «Маркер» сможет запускать рои дронов-камикадзе, а в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников. Он выразил надежду, что испытания БАС-80 завершатся в июле-августе 2023 года.

В январе в НПО «Андроидная техника» сообщили, что на испытания в Донбасс планируется отправить две робототехнические платформы «Маркер».