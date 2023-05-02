Россия удвоит расходы на оборудование для судов

Мишустин заявил об увеличении субсидий на модернизацию судового оборудования в два раза

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил об увеличении субсидий на разработку, модернизацию и производство судового оборудования в два раза. На совещании с вице-премьерами он сообщил, что в 2023 году совокупный объем такой поддержки составит 14 миллиардов рублей, передает ТАСС.

По словам премьера, после отказа западных компаний от поставок технологичного оборудования отдельные российские отрасли оказались в сложном положении, среди них — судостроительные предприятия и верфи.

Это и стало причиной удвоения расходов. Получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов затрат. Аналогичное финансирование предусмотрено и на следующий год. Предполагается, что такие суммы помогут обеспечить строительство танкеров, газовозов, пассажирских и рыбопромысловых судов.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба достиг 42 миллиардов рублей. По его словам, проблемы с заказами начались еще до февраля 2022 года, поскольку предприятия взяли заказы, не соответствующие их возможностям. Однако после западных санкций ситуация усугубилась.

В декабре 2022 года Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пришла к выводу, что не сможет получить в срок заказанные суда из-за отсутствия оборудования. Глава отраслевой организации Герман Зверев отмечал, что имеющиеся «технологические тромбы» невозможно расчистить за год-полтора, никакое вливание денег не поможет.