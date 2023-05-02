Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:55, 2 мая 2023Экономика

Россия удвоит расходы на оборудование для судов

Мишустин заявил об увеличении субсидий на модернизацию судового оборудования в два раза

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил об увеличении субсидий на разработку, модернизацию и производство судового оборудования в два раза. На совещании с вице-премьерами он сообщил, что в 2023 году совокупный объем такой поддержки составит 14 миллиардов рублей, передает ТАСС.

По словам премьера, после отказа западных компаний от поставок технологичного оборудования отдельные российские отрасли оказались в сложном положении, среди них — судостроительные предприятия и верфи.

Это и стало причиной удвоения расходов. Получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов затрат. Аналогичное финансирование предусмотрено и на следующий год. Предполагается, что такие суммы помогут обеспечить строительство танкеров, газовозов, пассажирских и рыбопромысловых судов.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба достиг 42 миллиардов рублей. По его словам, проблемы с заказами начались еще до февраля 2022 года, поскольку предприятия взяли заказы, не соответствующие их возможностям. Однако после западных санкций ситуация усугубилась.

В декабре 2022 года Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пришла к выводу, что не сможет получить в срок заказанные суда из-за отсутствия оборудования. Глава отраслевой организации Герман Зверев отмечал, что имеющиеся «технологические тромбы» невозможно расчистить за год-полтора, никакое вливание денег не поможет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
В Кремле отношения России и Польши описали словами «ничего хорошего»
Подсчитано количество не справляющихся с выплатой кредитов россиян
В МИД России опровергли сообщения о встрече по зерновой сделке
Автобус с 36 пассажирами загорелся на российской трассе и попал на видео
Разведка ФРГ посоветовала задергивать шторы из-за угрозы российских шпионов
Британская разведка оценила оборону России в Донбассе
Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной Аглаи Тарасовой в «Холопе 2»
Киркоров отреагировал на смерть Валентина Юдашкина
Останки расчлененного мужчины обнаружили в трех разных местах в Ленобласти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.