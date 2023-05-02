На Западе оценили вероятность вступления Украины в НАТО

DPA: надежды Украины по вступлению в НАТО в ближайшее время бесперспективны

Надежды властей Украины по вступлению страны в НАТО в ближайшее время рискуют остаться нереализованными. Вероятность и перспективы скорого членства республики в альянсе оценило агентство DPA.

Как сообщается, такие участники НАТО, как Германия и США, недавно дали понять за закрытыми дверями, что они не намерены брать на себя обязательства, которые выходят за рамки декларации Североатлантического альянса от 2008 года. В документе лидеры западных стран приняли решение, что Украина и Грузия должны присоединиться к НАТО, но в нем не указаны конкретные сроки по членству.

Согласно информации DPA, администрация США отказалась от комментариев по данной теме. Однако Вашингтон косвенно подтвердил, что военная помощь и другая поддержка Киева являются более важными в нынешней обстановке, чем планы по присоединению к альянсу. «Мы концентрируемся на том, чтобы как можно скорее предоставить больше практической поддержки в руки украинцев», — сказал собеседник агентства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о стремлении страны избежать эскалации России и НАТО, несмотря на поставки оружия Украине. Как утверждает политик, важно, чтобы западное вооружение не использовалось для ударов по российской территории.

21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о согласии всех союзников по альянсу на вступление в него Украины.