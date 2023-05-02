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17:07, 2 мая 2023Спорт

Стали известны сроки принятия решения о допуске россиян к Олимпиаде-2024

Матыцин рассказал, что решение о допуске россиян к Олимпиаде-2024 примут не ранее 26 июля

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стали известны сроки принятия решения о допуске сборных России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом «Матч ТВ» сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Он рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) огласит свою позицию не ранее 26 июля 2023 года. Годом позже в этот день начнутся соревнования в Париже. «В общей сложности федерации по 12 олимпийским видам спорта и 13 неолимпийским видам поддержали допуск россиян к соревнованиям, но на сегодняшний день девять из них пока не дали четкие критерии допуска», — добавил Матыцин.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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