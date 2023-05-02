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21:04, 2 мая 2023Спорт

Бывшего чемпиона мира Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе

TMZ: экс-чемпиона мира Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе за незаконное хранение оружия

Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com

Бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, американского боксера Деонтея Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, спортсмена обвинили в незаконном хранении оружия. Уточняется, что полицейские остановили машину Уайлдера ночью в Голливуде и досмотрели автомобиль. При обыске офицеры нашли у боксера марихуану и пистолет.

16 октября 2022 года Уайлдер одержал победу над финном Робертом Хелениусом. Американец нокаутировал соперника фирменным ударом справа за три секунды до конца первого раунда. Таким образом, он сохранил статус претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)

Эта победа стала для Уайлдера первой после возвращения на ринг после перерыва, начавшегося в октябре 2021 года. Всего на его счету 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два поражения и одна ничья.

Андрей Стрельцов
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