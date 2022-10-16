Уайлдер нокаутировал финского боксера в первом раунде

Деонтей Уайлдер нокаутировал финна Роберта Хелениуса в первом раунде

Американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер одержал победу над финном Робертом Хелениусом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился за три секунды до конца первого раунда. Уайлдер отправил соперника в нокаут фирменным ударом справа. Таким образом, американец сохранил статус претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Это значит, что вскоре должен состояться четвертый бой Уайлдера с британцем Тайсоном Фьюри, который удерживает чемпионский пояс на данный момент.

Эта победа стала для Уайлдера первой после возвращения на ринг. Его предыдущий поединок прошел в октябре 2021 года. Тогда он в третий раз встретился с Фьюри и проиграл досрочно, не сумев вернуть чемпионский пояс WBC. В феврале 2020 британский тяжеловес нокаутировал Уайлдера, нанеся американцу первое поражение в карьере. Впервые боксеры встретились в декабре 2018 года. В их первом очном противостоянии была зафиксирована ничья.

На счету Уайлдера 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два поражения и одна ничья. В активе Хелениуса 31 победа и четыре поражения.