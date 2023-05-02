Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Барселона
Сегодня
20:30 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|33-й тур
Удинезе
4 мая
21:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|33-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
16:00, 2 мая 2023Спорт

В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной

Веркаутерен рассказал, что назначить тренера сборной Бельгии помогли болельщики «Спартака»

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Спортивный директор Футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал о процессе назначения Доменико Тедеско главным тренером сборной страны. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, болельщики московского «Спартака» в беседе с ним дали положительную оценку специалисту и сыграли большую роль в принятии окончательного решения. «Это не люди из структуры клуба, как, например, [бывший владелец клуба] Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом», — рассказал Веркаутерен.

Тедеско был назначен главным тренером сборной Бельгии 8 февраля этого года. В «Спартаке» немец работал с 2019 по 2021 год, он помог московской команде стать серебряным призером чемпионата России.

Веркаутерен с 2014 по 2016 год возглавлял «Крылья Советов». Его лучшим результатом стало девятое место в РПЛ.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной
На Украине продлили военное положение
Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео
В обгоревшей машине пропавших российских аниматоров нашли следы борьбы
В Киеве назвали условие для защиты Европы Украиной
В России резко вырос спрос на преподавателей иностранных языков
Опубликовано видео нападение на баскетболиста ЦСКА в Москве
Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику
Врач назвала россиянкам самую опасную косметику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.