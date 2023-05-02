В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной

Веркаутерен рассказал, что назначить тренера сборной Бельгии помогли болельщики «Спартака»

Спортивный директор Футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал о процессе назначения Доменико Тедеско главным тренером сборной страны. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, болельщики московского «Спартака» в беседе с ним дали положительную оценку специалисту и сыграли большую роль в принятии окончательного решения. «Это не люди из структуры клуба, как, например, [бывший владелец клуба] Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом», — рассказал Веркаутерен.

Тедеско был назначен главным тренером сборной Бельгии 8 февраля этого года. В «Спартаке» немец работал с 2019 по 2021 год, он помог московской команде стать серебряным призером чемпионата России.

Веркаутерен с 2014 по 2016 год возглавлял «Крылья Советов». Его лучшим результатом стало девятое место в РПЛ.