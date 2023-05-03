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20:01, 3 мая 2023Спорт

Бывшая украинская биатлонистка вернула российское гражданство

Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, вернула гражданство России

Кадр: Alexander Kruglov / YouTube

Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, вернула гражданство России. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Нуждов заявил, что 24-летняя спортсменка приняла присягу ранее 3 мая. Он подчеркнул, что Бех будет тренироваться в группе Евгения Куваева и Олега Спиридонова в сборной Московской области.

12 мая стало известно, что Бех захотела вернуть российское гражданство. Тогда сообщалось, что спортсменка находится в статусе беженки и занимается сбором документов.

Об исключении из сборной Украины Бех, а также Ольги Абрамовой и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Бех начала выступать за украинскую сборную в 2018 году. В 2019 году биатлонистка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Анастасия Борисова
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