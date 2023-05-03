Бывшая украинская биатлонистка вернула российское гражданство

Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, вернула гражданство России

Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, вернула гражданство России. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Нуждов заявил, что 24-летняя спортсменка приняла присягу ранее 3 мая. Он подчеркнул, что Бех будет тренироваться в группе Евгения Куваева и Олега Спиридонова в сборной Московской области.

12 мая стало известно, что Бех захотела вернуть российское гражданство. Тогда сообщалось, что спортсменка находится в статусе беженки и занимается сбором документов.

Об исключении из сборной Украины Бех, а также Ольги Абрамовой и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Бех начала выступать за украинскую сборную в 2018 году. В 2019 году биатлонистка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров.