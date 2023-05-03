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16:36, 3 мая 2023Россия

Стали известны подробности атаки беспилотников на Кремль

ТВЦ: между атаками двух беспилотников на Кремль прошло 16 минут

Кадр: Telegram-канал SHOT

Между атаками двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль прошло 16 минут. Подробности попытки атаки дронов публикует ТВЦ в Telegram-канале.

По информации канала, первый беспилотник заметили в небе над Кремлем в 2:27 по московскому времени. Отмечается, что дрон взорвался над Сенатским дворцом, после чего на крыше произошло возгорание. Второй БПЛА зафиксировали через 16 минут, в 2:43 ночи, его обломки упали на территорию Кремля.

О попытке беспилотников атаковать резиденцию президента России в Кремле стало известно в среду, 3 мая. В администрации главы государства отметили, что в это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг причастность Киева к атакам дронов на Кремль. По его словам, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий.

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Варвара Кошечкина
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