Доказана связь качества воздуха и сна

Building and Environment: сон в плохо проветриваемой комнате ухудшил когнитивные навыки

Международная команда ученых из Датского технического университета и Университета Цзяо Тонг доказала связь качества воздуха в спальне и сна: ночь в хорошо проветриваемой комнате улучшила когнитивные навыки в течение следующего дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Building and Environment.

Авторы провели измерения качества воздуха более чем в 100 домах на протяжении двух недель. Испытуемых попросили спать, как обычно: с открытым или закрытым окном или дверью. У участников отслеживалось качество сна, а каждое утро они выполняли тесты на когнитивные способности. Также велся электронный журнал времяпрепровождения днем и сна ночью, который обновлялся за десять минут до отхода ко сну и сразу после пробуждения.

Исследователи пришли к следующим выводам: если вентиляция позволяет сохранять воздух, где содержится менее 750 частей CO2 на миллион, то качество воздуха в комнате хорошее, и это не нарушает сон; если СО2 превышает 2600 частей на миллион — качество воздуха крайне низкое и это сильно влияет на качество сна, что приводит к ухудшению когнитивных способностей на следующий день. Причем наличие даже 1150 промилле углекислого газа в воздухе приводит к снижению качества сна — такое содержание обычно встречается в спальнях, которые плохо проветриваются: не оборудованы системой вентиляции, а окна и двери закрыты.

В апреле сотрудники Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании и Университете Луисвилла определили, что внешние шумы и загрязнение воздуха приводят к хроническому недосыпанию.