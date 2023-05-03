«Краснодар» выбил «Акрон» из Кубка России в серии пенальти

«Краснодар» победил «Акрон» в серии пенальти и вышел во второй этап Кубка России

«Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в первом этапе финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар». Ее основное время завершилась со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.

Таким образом, «Краснодар» выбил «Акрон» из розыгрыша турнира и вышел во второй этап финала Пути регионов Кубка России. Команде предстоит встретиться с екатеринбургским «Уралом». В случае успеха клуб выйдет в главный финал турнира, где сыграет с московским ЦСКА.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».